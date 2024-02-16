Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme! Gözaltındaki 8 kişi hakim karşısına çıkıyor İliç ilçesinde yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan maden ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonundaki 8 kişi adliyeye sevk edildi..

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ensonhaber.com

Türkiye, Erzincan'dan gelecek haberi bekliyor.

13 Şubat'ta altın maden ocağında yaşanan toprak kayması gündemdeki yerini koruyor.

Olayın olduğu ilk andan itibaren ekipler bölgede seferber oldu.

Toprak altında kalan 9 işçi için başlatılan kapsamlı bir arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bölgeden ayrılmayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son durumla ilgili yaptığı açıklamasında, işçilerin 3'ünün başka bir lokasyonda 6'sının ise başka bir lokasyonda olduğunu söyledi.

Sahadan alınan numunelerin incelendiğini de belirten Bakan Bayraktar, sorun olmadığını da vurguladı.

8 şüpheli adliyede

Öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturmada da yeni gelişme yaşandı..

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, dün aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.