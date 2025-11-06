Erzurum, başıboş sokak köpeği sorununu çözdü: Sayı sıfırlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin kanayan yarası...

Öyle ki çözülemeyen bu sorun çok sayıda can aldı, onlarca ailenin ocağına ateş düşürdü.

Hayvanların toplatılmasına karşı çıkanlar her geçen gün söylemlerini artırırken, sokak köpeği konusunun ciddiyetinin farkında olan kişi sayısı ise bir elin parmağını geçmiyor.

TÜRKİYE BU SORUNU AŞAMADI

Tüm şartlar sağlanmasına rağmen Türkiye, başıboş sokak köpeği teröründen kurtulamıyor.

2024'ün Temmuz ayında TBMM'de Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi, fakat yasayı uygulayan şehir sayısı bir elin parmağını geçmiyor.

ERZURUM SORUNU ÇÖZDÜ

Erzurum'da sıkı uygulanan denetimlere karşı sokak köpeği sorunu çözüldü.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanlarla ilgili sıkı çalışma yürüttüklerini söyledi.

"SAYIYI SIFIRLADIK"

Sahipsiz hayvanların toplatılması konusundaki çalışmalardan bahseden Çiftçi, şöyle konuştu:

Dün itibarıyla bizdeki rakamlara göre, ilimizde, ilçemizde, sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız. Şubat ayından beri hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın can güvenliği açısından ele aldığı, değerlendirdiği bu konuda değişik çalışmalar yürütmüştük. Nüfusu 25 bini geçen tüm belediyelerle, benim başkanlığımda birebir toplantılar yaptık. Süreci o şekilde başlattık.

Çalışmalar neticesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin barınak kapasitesinin 600'den 1500'e çıkarıldığını ve bazı ilçe belediyelerinde ise inşaat süreçlerinin sürdüğünü bildiren Çiftçi, yakın zamanda barınakların tamamlanıp hizmete gireceğini ifade etti.

"DENETİM MEKANİZMASI OLUŞTURDUK"

Büyükşehir Belediyesinin 5 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanı inşasının da bu ay içinde tamamlanacağını dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti: