Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında Murat Özer tutuklandı Akşam saatlerinde tekel bayisini basarak 2 gencin ölümüne neden olan 4 saldırgandan Murat Özer cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Türkiye cuma akşamı yaşanan olayı konuşuyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki tekel bayisinde yaşanan saldırı, infiale yol açtı.

2 gencin hayatını kaybettiği, 1 gencin de ağır yaralandığı olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Saldırgan tutuklandı

Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüphelilerden 'yeşil tişörtlü' olarak tanınan Murat Özer, ilk yakalanan isimlerden biri oldu.

Emniyetteki sorgu işleminin ardından adliyeye sevk edilen Özer, Büyükçekmece Adliyesi’ne getirildi.

Burada ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay'ın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu

Daha önce husumetli olan ailelerin arasında barış sağlanmasının ardından alacak verecek krizi yaşandı.

Bunun üzerine tekel bayisine giderek 3 gence kurşun yağdıran 4 saldırganın o anları sosyal medyada tepki çekmişti.

Kurşunların hedefi olan Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır yaşamını yitirirken Yusuf Erzen ise yaralandı.

Şüpheliler ilk olarak kayıplara karışırken olayın arka perdesi ise aydınlatıldı.

Tekel sahibinin büyük oğlunun, daha önce saldırganlardan birini bacağından vurduğu öğrenildi.

Daha sonra olayın unutulması için kan parası adı altında bir miktar para ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı.

Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi. Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı ve tekel sahibi borcunu ödemedi.

Saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı.

Gözden Kaçmasın Esenyurt’ta 2 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı Haberin Detayları

Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, WhatsApp’tan küfürlü bir durum paylaştı.

Erzen’i bulmak için tekel bayisine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü.

Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi.

Burada da korkunç olay meydana geldi.