Esenyurt’ta 2 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı Tekel bayisinde meydana gelen saldırı 2 gencin ölümüyle bitti. 4 saldırgan yakalanırken, cinayet 600 bin liralık borç yüzünden işlendiği öğrenildi. Bu arada ortaya çıkan bir fotoğraf karesi ise işin boyutunu fazlasıyla değiştirdi.

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ensonhaber.com

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Türkiye, 3 gündür İstanbul Esenyurt’ta yaşanan saldırıyı konuşuyor…

Lüks bir ciple geldikleri tekel bayisinde ortalığı birbirine katan 4 saldırgan, 2 genci öldürdü.

Dehşet anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

“Babanı çağır konuşalım” dedi, içki şişesini kafasında kırdı

Her şey dükkana giren yeşil tişörtlü saldırgan ile kasada duran iş yeri çalışanı arasında yaşanan sözlü tartışmayla başladı.

Saldırganlardan biri “Babanı çağır konuşalım” dedi, bunun üzerine iş yeri çalışanı, “Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin” diye cevap verdi.

Bu sırada beyaz gömlekli saldırgan ise “Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım” diye ekledi.

Omzunu sıkınca olaylar başladı

Kasada duran çalışan, “Babam ne paylaşmış söyleyin” diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin “Sen bilmiyor musun?” dediği duyuldu.

Sözlü tartışma sırasında yeşil tişörtlü saldırgan, iş yeri çalışanının omzunu sıktı.

Bunun üzerine çalışan ile o saldırgan arasında arbede çıktı.

Beyaz gömlekli saldırgan...

Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş etti.

O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırdı.

Beyaz gömlekli saldırgan da bunun üzerine silahını çıkardı ve kasada duran çalışana kurşun yağdırdı.

2 kişi öldü

Bununla da kalmayan saldırgan, diğer iki kişiyi de kurşuna dizdi.

Gece yarısı yaşanan saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybetti.

21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.

Polis, 4'ünü de kıskıvrak yakaladı

Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı.

Olaydan bir gün sonra ortaya çıkan görüntüler ise infial yarattı.

Polis, çok geçmeden o 4 saldırganı da kıskıvrak yakaladı.

İcra kağıdını WhatsApp üzerinden paylaştı

Herkes cinayetin sebebini merak ederken, kasada duran Yunus Emre Erzen’in babası, “600 bin lira için oğlumu öldürdüler” diye bir açıklama yaptı.

Tarafların yaklaşık 20 yıldır tanıştıkları, birlikte iş yaptıkları, 600 bin liralık borç nedeniyle gelen icra kağıdını baba Cantürk Erzen’in WhatsApp üzerinden paylaştığı, buna sinirlenen karşı tarafın dükkan bastığı belirtildi.

Ağabeyi 49 suçtan cezaevinde

Öte yandan Yunus Emre Erzen’in ağabeyinin 49 suçtan cezaevinde bulunduğu, son olarak saldırganlardan birini yaraladığı için ceza aldığı öğrenildi.

Bu arada sosyal medya ikiye bölen bir kare ortaya çıktı.

“Su testisi su yolunda…”

Yunus Emre Erzen’in öldüğü tekel bayisinde silahlarla verdiği poz için “Su testisi su yolunda…” şeklinde yorumlar yapıldı.

Her iki ailenin de inşaat şirketlerinin bulunduğu, sık sık silahlı olaylara karıştıkları öne sürüldü.