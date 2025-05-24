Eski bakan Rüşdü Saraçoğlu yaşamını yitirdi

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Türk siyasetinin önemli figürlerinden birisiydi...

Eski bakanlardan Rüşdü Saraçoğlu, yaşamını yitirdi.

Saraçoğlu kalp rahatsızlığı yaşıyordu.

CENAZESİ YARIN KILINACAK

Eski bakanın cenazesi, yarın öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek.

Eski başbakan Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, 1987-1993 yıllarında TCMB Başkanlığı görevini yürüttükten sonra Anavatan Partisi'nde (ANAP) milletvekilliği ve 53'nci Hükümet döneminde Devlet Bakanlığı yaptı.

MERKEZ BANKASI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

TCMB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

RÜŞDÜ SARAÇOĞLU KİMDİR?

1948 yılında Ankara’da dünyaya gelen Rüşdü Saracoğlu, Ankara Atatürk Lisesi’nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nü tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını 1980 yılında ABD'deki Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Saracoğlu, aynı zamanda Minnesota Üniversitesi ve Boston College’da akademisyen olarak görev yaptı.

1987-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Saracoğlu, bu kritik dönemde para politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynadı. Merkez Bankası sonrası dönemde hem özel sektörde hem de siyasette etkin bir figür olarak öne çıktı. IMF’de ekonomist olarak görev aldı, Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı yaptı. Ayrıca, Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Siyasi yaşamında ise 20. Dönem İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı ve Devlet Bakanlığı yaptı. Son olarak Makro Danışmanlık şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak ekonomi alanındaki birikimini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürdü. 2013 yılında aktif iş yaşamını sonlandırdı.

Eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunu, Yargıtay 9. Ceza Dairesi eski Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu’nun oğlu olan Rüşdü Saracoğlu, Nurdan Saracoğlu ile evli ve Aslı Saracoğlu’nun babasıydı.