DHA

Türkiye seçimini yapıyor...

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışına sahne oluyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, 81 ilde 17.00'de sona erecek.

Eski Başbakan Tansu Çiller Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oyunu Sarıyer Yeniköy'de bulunan Yeniköy İlkokulu'nda kullandı.

Çiller, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, demokrasi şölenini idrak eder gibi sandıklara gidildiğini ifade etti.

Basın mensuplarına konuşan Çiller şu temennilerde bulundu:

Milletimiz çok büyük bir olgunlukla bu seçimleri idrak etti. Katılım çok yüksek oldu genel olarak. Demokrasi şölenini idrak eder gibi sandık başına gidildi. Aslında milletimizin bu duruşu demokrasi standardı çok yüksek ülkelerin teveccühünü toplamıştır. Bunun için milletimizi bir kez daha canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Bugün herkes sustu artık milletimiz konuşuyor. Milletimiz ne derse iyi diyecektir, güzel diyecektir. Tüm milletimiz için herkes için kadını erkeği genci yaşlısı herkes için hayırlı olmasını diliyorum.