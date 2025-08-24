Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı Makine ve Kimya Endüstrisi'nin eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alındı.