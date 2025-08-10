Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın yaşamını yitirdi

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şıvgın, pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek resmi törenin sonrasında öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Köyü mezarlığına defnedilecek.

46 VE 47'NCİ HÜKÜMETLERDE GÖREV ALDI

1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Halil Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başlarken siyasi hayata ise Anavatan Partisi'nin kurucu üyelerinden biri olarak adım attı.

Halil Şıvgın, TBMM'de üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yaparken 46'ncı hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47'nci hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi.