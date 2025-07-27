Eski TCMB Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti

Ekonomi dünyasının acı kaybı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önceki başkanlarından Süreyya Serdengeçti, 73 yaşında hayatını kaybetti.

ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Serdengeçti, Merkez Bankası'ndaki uzun kariyerinde önemli görevler üstlenmişti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLANDI

TCMB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "2001-2006 yıllarında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Sayın Süreyya Serdengeçti'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MERKEZ BANKASI'NDA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Süreyya Serdengeçti, Merkez Bankası'ndaki görevine 1980 yılında başladı.

Özellikle 2001 ile 2006 yılları arasında TCMB Başkanlığı görevini yürüten Serdengeçti, Türkiye ekonomisinin önemli dönemlerinde bu kritik pozisyonda bulunmuştu.

SÜREYYA SERDENGEÇTİ KİMDİR?

İstanbul'da 1952 yılında doğan Süreyya Serdengeçti, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da Mahmutpaşa İlkokulu ve Galatasaray Lisesi'nde sürdürdü.

1979'da ODTÜ İktisat Bölümü'nü bitiren Serdengeçti, 1980'de TCMB Dış Borç Erteleme Bölümü'nde göreve başladı.

1982'den itibaren Döviz İşlemleri Müdürlüğünde görev alan Serdengeçti, 1984-1986 yıllarında ABD Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDA ÇALIŞTI

Yurda dönüşte Merkez Bankasında döviz rezervlerinin yönetiminde çalışmaya devam eden Serdengeçti, 1990'da Döviz İşlemleri Müdürü, 1992'de Açık Piyasa İşlemleri Müdürü oldu.

1994'te Genel Sekreter Yardımcısı olarak basın sözcülüğü görevine getirildi.

Aynı yıl Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığına atanan Serdengeçti, ödemeler dengesi ile uluslararası kuruluşlar alanında çalıştı.