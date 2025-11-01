Eski tip ehliyet yenileme süresi sona erdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre sona erdi.

Yeni tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlandı.

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için başlangıçta son tarih 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti.

DÜN SONA ERDİ

Bu süre, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 4 kez uzatıldı ve dün sona erdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekim ayı boyunca sosyal medya üzerinden vatandaşlara ehliyetlerini yenilemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımlarında sürenin bu kez uzatılmayacağını vurgulayarak, "Son güne kalmayın." mesajı vermişti.

1 MİLYON 799 BİN 172 KİŞİ YENİLEMEDİ

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çağrıların ardından ekimde 275 bin 608 kişi, bugün ise 40 bin 771 kişi ehliyetini yenilemek üzere başvuruda bulundu.

2016'dan bu yana 35 milyon 794 bin 515 kişi yeni tip ehliyetini alırken, 1 milyon 799 bin 172 kişi yenileme işlemini yapmadı.

15 TL YERİNE 7 BİN LİRA

Dün mesai bitimiyle eski tip ehliyetlerin geçerliliği sona erdi.

Ehliyet yenileme bedeli, B sınıfı sürücü belgelerinde 15 lira yerine 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak.