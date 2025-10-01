Eski tip ehliyetler için son tarih 31 Ekim: Yenileme ücreti artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, sürenin daha fazla uzatılmayacağını vurgulayarak, vatandaşları nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini bir an önce tamamlamaya çağırdı.

Hala 2 milyon 33 bin 472 kişinin eski tip ehliyet kullandığı belirtilirken, sürenin uzatılmasıyla başvuru taleplerinde ciddi bir düşüş yaşandığı ifade edildi.

BAŞVURU YOĞUNLUĞU AZALDI

Temmuz 2024'te 1 milyon 424 bin 516 başvuruyla günlük ortalama 64 bin 750 ehliyet yenilenirken, uzatma kararının ardından ağustosta bu sayı 96 bin 134'e (günlük ortalama 4 bin 577), eylülde ise 60 bin 703'e (günlük ortalama 2 bin 890) geriledi.

Yerlikaya, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işlemleri son tarihe bırakmamaları gerektiğini belirtti.

YENİLEME ÜCRETİ ARTIYOR

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgeleri 31 Ekim 2025'ten sonra geçersiz sayılacak.

Şu an 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli + 2 lira vakıf payı) olan yenileme ücreti, 31 Ekim 2025 itibarıyla B sınıfı sürücü belgeleri için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yetkililer, yoğunluk ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşların başvurularını erken yapmalarını öneriyor.

ESKİ TİP EHLİYET NASIL YENİLENİR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirttiği 5 adımda yenileme işlemi şu şekilde gerçekleştiriliyor:

Randevu Alımı: NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden randevu alınmalı.

Gerekli Belgeler: Eski sürücü belgesi, 15 lira ödeme dekontu (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://ivd.gib.gov.tr adresinden veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), 2 yıl geçerli sürücü sağlık raporu ve son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf hazırlanmalı.

Başvuru: Randevuyla veya randevusuz (bekleme süresi dikkate alınarak) herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvuru yapılmalı.

Kişiselleştirme ve Geçici Belge: Başvuru sonrası ehliyetler en geç 2 iş gününde kişiselleştiriliyor. Bu süreçte e-Devlet veya nüfus müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle araç kullanımı mümkün.

Teslimat: Yeni ehliyet, PTT aracılığıyla başvuru sırasında belirtilen adrese veya belirlenen 2 kişiden birine teslim ediliyor. Teslimat süreleri il merkezlerinde 1 gün, diğer illerde 2 gün, ilçelerde ise 4 gün olarak belirtiliyor.

Vatandaşların, 31 Ekim 2025'e kadar işlemlerini tamamlayarak hem indirimli ücretten faydalanmaları hem de ehliyetlerinin geçersiz hale gelmesini önlemeleri gerekiyor.