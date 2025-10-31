Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son gün yoğunluğu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1 Ocak 2016’dan itibaren yürürlüğe giren yeni tip sürücü belgelerine geçiş için tanınan süre, bugün mesai bitimiyle sona eriyor. Bu tarihe kadar eski tip ehliyetler, sadece 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Sürenin bitiminden sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

KASIM ÜCRETLERİ

Kasım ayı itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak. A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyetler için ücret 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgeler için ise 11 bin 235 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK ARTTI

Yenileme süresinin son gününe gelinmesi nedeniyle, nüfus müdürlüklerine başvurularda önemli bir artış yaşandı.

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşların, bugün mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.