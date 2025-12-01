Eskişehir'de çekici üzerindeki araçta saklanmış 480 tabanca bulundu

- Eskişehir'de polis, bir çekici üzerinde arızalı gösterilen araçta 480 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirdi.
- B.A. ve C.T. isimli iki kişi gözaltına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi hız kesmiyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir çekiciyi durdurdu.
ARIZA SÜSÜ VERİLEN ARAÇLA KAÇAKÇILIK
Çekici üzerinde arızalı görüntüsü verilmiş hafif ticari araçta yapılan aramada; poşet ve çuvallara doldurulmuş parçalanmış halde toplam 480 tabanca, 518 namlu rampası, 491 silah sürgüsü, 492 şarjör, 488 namlu, 479 gövde, 494 tetik mekanizması, 469 icra yayı, 490 icra mili, 2891 muhtelif silah parçası ele geçirildi.
Olayla ilgili B.A. ve C.T. gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.