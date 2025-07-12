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Eskişehir'de gece yarısı çıkan aile içi kavga mahallede paniğe neden oldu

Kent merkezinde aile arasında çıkan tartışmaya komşular da dahil olunca sokakta arbede yaşandı. Olay, mahalle bekçilerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İHA İHA
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Eskişehir'de gece yarısı çıkan aile içi kavga mahallede paniğe neden oldu

Eskişehir'de 2 katlı bir evin üst katında oturan aile fertleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri sevk edildi.

KOMŞUYLA ARBEDE YAŞANDI

İddiaya göre, kavgaya karışan bir erkek şahıs, bekçi ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından “Kim ihbarda bulundu?” diyerek çevresine tehditler savurdu.

Bu sırada, komşulardan biriyle tartışma başladı ve taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Müdahalede bulunan bekçiler, tarafları ayırarak olayın büyümesini önledi.

DAVACI OLMADILAR

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, kavganın merkezindeki bir kişiye idari yaptırım uygulandığı bildirildi. 

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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