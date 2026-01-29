YPG/PKK'lı teröristler Ayn el-Arab'da çocukları kalkan yapmaya başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de terör örgütünün beli kırıldı...

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG'ye yıl başına kadar süre vermişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DİZ ÇÖKTÜ

Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı.

48 saatte SDG terörüne diz çöktürüldü. Sahada dağılan SDG'nin elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Şam'ın isteklerini kabul etmeye razı oldu.

AYN EL-ARAB VE KAMIŞLI'DA SIKIŞTILAR

10 Ocak’a kadar Suriye topraklarının neredeyse yarısını işgal eden YPG/PKK’nın varlığı mevcut şartlarda yüzde 4’e geriledi. Suriye ordusu ülkenin yüzde 94’üne hakim.

Yapılan son anlaşmaya göre terör örgütü, Kamışlı ve Haseke şehirlerindeki kontrolü Suriye polisine bırakacak.

ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİLER

Anlaşma için terör örgütüne süre tanınırken, terör örgütü unsurları bu süreçte algı operasyonlarına devam ediyor.

Saç örme tepkisiyle başlayan algı çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

ÇOCUKLARI KİRLİ OYUNLARINA ALET ETTİLER

Bu kez Ayn-el Arap sokaklarında elinde uzun namlulu silahla dolaşan ve yanına iki çocuk alan terörist kameralara poz verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI

Terör örgütü hesaplarından paylaşılan görüntüler, kadınların masum çocukları koruması şeklinde servis edildi.

ÇELİK YELEK GİYDİRDİLER

Görüntülerde kadın teröristin çelik yelekli ve silahın namlusunun çocuğun vücuduna çevrili olduğu görüldü.

Ayrıca, kadının ayaklarında bot olduğu, çocuklara ise terlik giydirildiği ve özellikle çocukların su birikintisinden geçirilmesi dikkat çekti.