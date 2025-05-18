Eskişehir'de kurban poşetlerine bu yıl talep düşük ilerliyor

İHA

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber ambalaj dükkânları kurbanlık poşetlerini hazırlamaya başladı.

Ancak esnaf Cengiz Kurutepe, taleplerin geçen yıla göre daha düşük seyrettiğini söylerken ileriki zamanlarda satışlarının yükseleceğini umduğunu belirtti.

"ÜRÜN FİYATLARINDA BU SENE YAKLAŞIK YÜZDE 45 BİR ARTIŞ VAR"

Ambalaj ürünleri satışı yapan esnaf Cengiz Kurutepe, satışların henüz başlamadığını belirtirken fiyatlarda ise geçen yıla kıyasla ciddi bir artış yaşandığını şu kelimelerle ifade etti: