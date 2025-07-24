Eskişehir'deki yangında şehit olan Eyüp Dereli'nin görüntüleri yürekleri sızlattı

Türkiye, dün Eskişehir'den gelen acı bir haberle sarsıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangını, büyük bir acıya sahne oldu.

İlçeye bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 5'i AKUT görevlisi olmak üzere 10 orman işçisi şehit oldu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.

Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.

ŞEHİTLERDEN BİRİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden orman işçilerinden biri olan Eyüp Dereli'nin ormanda çalışma yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

Şehit olan Dereli'nin görüntüleri yürekleri sızlattı.

Eyüp Dereli'nin cenazesinin ikindi namazını müteakip Reşadiye Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.