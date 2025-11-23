Esnaf kredisi faiz oranları 2025! İndirim geldi: Yeni esnaf kredisi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması'nda konuştu.

Bakan Bolat, esnafın taleplerini her zaman değerlendirdiklerini ve her zaman desteklediklerini ifade etti.

Bolat, kredi faiz oranlarıyla ilgili olarak da önemli bir açıklamada bulundu.

Peki; Esnaf kredisi faiz oranı düştü mü, indirim geldi mi? Esnaf kredisinde yeni faiz oranları...

ESNAF KREDİSİ MÜJDESİ

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Aksu (veya ilgili konuşmacı Arslan), sübvansiyonlu kredilere ek olarak esnafın talebi doğrultusunda yeni kredi ürünleri geliştirdiklerini açıkladı.

Bu kapsamda:

1 milyon TL’ye kadar yeni kredi: Esnaftan alınan ipoteklere kooperatiflerin birinci derece, TESKOMB’un ise ikinci derece ipotek koymasıyla sübvansiyonsuz fakat uygun faizli, TESKOMB kaynağından 1 milyon TL’ye kadar yeni kredi verilecek.

KGF destekli 500 bin TL ek kredi: Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yapılan görüşmeler sonucunda, KGF kefaletiyle ilave 500 bin TL’lik kredi limiti oluşturuluyor.

Paraf Esnaf Kart limiti artırıldı: Paraf Esnaf Kredi Kartı limitleri, esnaf başına 500 bin TL’ye yükseltildi.

Faiz indirimi müjdesi: Esnafın ödediği mevcut %25 faiz oranlarında yılbaşından itibaren kayda değer bir indirim yapılacağı açıklandı.

YENİ ESNAF KREDİSİ DETAYLARI 2025

Bolat, yılbaşında yapılan düzenlemeyle esnaf kredilerinde yüzde 50 sübvansiyonun yüzde 25’e düşürüldüğünü, ancak yeni yıldan itibaren Halkbank esnaf kredilerinde faiz indirimi ve finansman maliyeti düşürülmesine dair yeni bir çalışma başlatılacağını duyurdu.

Ayrıca ticari araç ve makine alımlarında kredi üst limitinin 2,5 milyon TL’ye yükseltildiğini belirtti.

Ek olarak, esnaf için zorunlu yüzde 30 faturalandırma uygulamasının bir yıl daha ertelendiğini açıkladı.

Sonuç olarak;

Esnaf kredilerinde faiz indirimi planlanıyor, çalışmalar yılbaşında tamamlanacak.

Halkbank üzerinden kullanılan sübvansiyonlu esnaf kredilerinde finansman maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda yeni faiz oranları ve indirimler, yılbaşında yapılacak düzenlemelerle netleşecek.

Şu an için kesinleşmiş yeni faiz oranı açıklanmadı; ancak Bakan Bolat, faiz indiriminin geleceğini ve uygulamaya alınacağını duyurdu.