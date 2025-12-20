Abone ol: Google News

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı

Başörtüsü taktığı paylaşımla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 16:13 Güncelleme:
  • Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, başörtüsü taktığı bir video nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle tutuklandı.
  • Geçmişte de dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla gözaltına alınan Övüç'ün Instagram hesabı erişime engellendi.
  • Milyonlarca izlenen video, sosyal medyada tepki topladı.

Görüntüler sonrası harekete geçildi. 

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından başörtüsü takarak bir video yayınlayan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, tartışmalara neden olmuştu. 

TUTUKLANDI

Murat Övüç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.

Övüç, adli makamlarca cezaevine gönderildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Övüç 5 Ocak’ta da başörtülü videosu nedeniyle 'dini değerleri aşağıladığı' gerekçesiyle gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal medya ünlüsünün Instagram hesabı da erişime engellenmişti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Övüç'ün bindiği uçakta başörtüsü taktığı videosu, son günlerde sosyal medyada viral olmuştu. 

Birçok kullanıcı, Övüç'e başörtüsünü aşağıladığı gerekçesiyle tepki göstermişti. 

