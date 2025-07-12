Et fiyatlarındaki düşüşe karşı üreticiden uyarı: "Ucuz etin kaynağı sorgulanmalı"

Türkiye genelinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının kapatılması, kırmızı et fiyatlarında geçici bir düşüşe neden oldu.

Çankırı’da üreticiler, bu sürecin piyasalarda et arzını artırdığını, ancak ucuz et satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

'KESİM FİYATINA KIYMA SATILMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Kasap Cihan Koç, bazı bölgelerde kıymanın 440 TL’ye satıldığını belirterek şu uyarıyı yaptı:

İyi bir et, hayvanın sağlıklı beslenmesi ve usulüne uygun şekilde kesilmesiyle ortaya çıkar. Bugün Çankırı’da kesim fiyatı 440 TL civarında, ancak fire, kemik ve işletme giderleriyle birlikte ete giriş maliyeti 500 TL’yi buluyor. Buna rağmen bazı yerlerde bu fiyata kıyma satıldığını görüyoruz. Bu etler sağlıksız, hasta veya sakatlanan hayvanlardan elde edilmiş olabilir. Vatandaşlar kasaplarını tanısın, tezgahtaki etin rengine ve temizliğe dikkat etsin.

'UCUZ HAYVANDA HASTALIK RİSKİ YÜKSEK'

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ömer Kara da ucuza alınan hayvanların sağlık riski taşıdığını söyleyerek şunları kaydetti:

Sağlıklı hayvanın tüyü parlak, kendisi hareketli olur. Ucuz hayvanlarda çoğunlukla şap gibi hastalıklar ya da ciğer rahatsızlıkları görülebilir. Bu da insan sağlığını tehdit eder. Ucuz olan her şey kaliteli değildir. Vatandaş bilinçli olmalı.

GÜVENİLİR KAYNAKTAN ALIŞVERİŞ YAPILMALI

Üreticiler, et satın alırken fiyatların yanı sıra ürünün kaynağına ve satıcının güvenilirliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Şap hastalığı gibi durumların insan sağlığını tehdit edebileceğine dikkat çekiliyor.