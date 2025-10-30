MSB, Eurofighter anlaşmasına ilişkin 20 uçağın maliyetini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda, Gazze'de görev gücü konusu dahil olmak üzere birçok önemli başlık hakkında da bilgi verildi.

Bu başlıklardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın iki ülke arasında imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağına ilişkin oldu.

Bakanlık kaynakları, uçakların maliyetini açıkladı ve şöyle dedi:

EUROFİGHTER TEDARİKİNİN MALİYETİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır.



Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir.

"KATAR VE UMMAN'DAN DA TEDARİK EDİLECEK"

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir.

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Gazze’de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplarımız ile yürütülen temaslar devam etmektedir. TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareler sürdürülmektedir.

SURİYE’DE SON DURUM