Eurofighter için mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye'nin eurofighter savaş uçağı alımına ilişkin görüşmeler sürüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 5,6 milyar dolarlık anlaşmanın bu hafta içinde duyurulabileceği ifade edilmişti.

Ve beklenen duyuru geldi...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya gelerek Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi;

"TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAKLIĞININ GÜCÜ YENİDEN TEYİT EDİLDİ"

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır.

"EUROFİGHTER KONUSUNDA KAYDA DEĞER İLERLEME SAĞLANDI"

Her iki Bakan da, İttifak’ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur. İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir.



Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır.

"MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI"