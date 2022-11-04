Evlat nöbetindeki baba: HDP ve vekillerini vicdana davet ediyoruz

Evlatlarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin başlattığı oturma eylemi, bin 159 gündür HDP İl binası önünde sürüyor.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti bin 159'uncu gününde.

Evlatları hain terör örgütü PKK tarafında kaçırılan ailelerin oturma eyleminde evladına kavuşan aileler umut ışığı olmaya devam ediyorç

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için HDP il binası önünde beklediklerini, HDP ve PKK'dan hayır gelmeyeceğini kaydederek, 'teslim olun' çağrısı yaptı.

"Bunlar hiçbir zaman Kürdü temsil etmediler"

İHA'nın haberine göre, Aydın, "Evladım 15 yaşında iken Diyarbakır’ın Sur ilçesinde HDP tarafından kandırılarak terör örgütüne gönderildi. Kürt için mücadele verdiklerini söylüyorlar ama çadırdaki bütün anneler Kürt. Bunlar hiçbir zaman Kürdü temsil etmediler, bütün dünya feryadımızı duydu bir tek HDP duymadı.

Biz burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz, insan hakları bizim çocuklarımız için yok mu, bir gün gelip burada açıklama yapmadılar. Maalesef çocuklarımıza sahip çıkmadılar, devletimiz sahip çıktı. 38 evladımızı terör örgütünden kurtardılar, HDP’nin kapısından kalkmayacağız. Ölene kadar kapılarından kalkmayacağız, HDP ve vekillerini vicdana davet ediyoruz." dedi.