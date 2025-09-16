Evlenecek çiftler için kritik adım: Ehliyet zorunlu olacak

'Aile Yılı' kapsamında yeni projeler hayata geçmeye devam ediyor...

Türkiye’de genç nüfusun azalması ve evlilik oranlarının boşanmalara kıyasla düşüş göstermesi üzerine yeni bir düzenleme gündemde.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

AK Parti, aile kurumunu güçlendirmek ve artan boşanmaların önüne geçmek için çiftlere evlilik öncesi zorunlu eğitim vermeyi planlıyor.

Kurulacak danışmanlık mekanizması sayesinde erken dönemde muhtemel problemler tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

EHLİYET ŞARTI ARANACAK

Bu destek, evlilik sonrası da devam edecek. Böylelikle anlaşmazlık yaşayan karı-koca arasındaki sıkıntılar giderilmeye çalışılacak.

Eğer boşanmanın önüne geçilemez ise taraflara doğru şekilde rehberlik edilecek.

"GÜÇLÜ AİLE YAPISI İÇİN BÜYÜK ADIM"

Konuyla ilgili konuşan parti kaynakları, "Çiftler, evlendikten sonra problem oluşturabilecek birçok meseleyi ilişkileri bozulmasın diye birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil, sosyoekonomik ve sosyokültürel gibi durumlar çoğu zaman karşı tarafa dürüstçe aktarılmıyor. Bu maskeleme, evliliğin ilerleyen günlerinde ortaya çıkıyor. O zaman da şiddetli geçimsizlikten boşanmaya kadar süreç ilerleyebiliyor. Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftlerin şeffaf bir şekilde birbirlerine karşı dürüst olmaları sağlanabilir. Güçlü aile yapısı için büyük bir adım atılabilir." ifadelerini kullandı.

PROJENİN HIZLANMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, projenin hızlandırılması için kurmaylar harekete geçti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın öncülüğünde cuma günü, Erzurum’da 'Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı' düzenlenecek.

Çalıştaya; Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından uzman ve akademisyenler katılacak.