Evlenecek çiftler müjde! Evlilik kredisinde gelir şartı yükseltildi: İşte yeni sınır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Aile ve Gençlik Fonu kredilerinde yeni dönem başvuruları başladı.

Yeni başvuru döneminin başlamasıyla birlikte Ocak 2026 itibarıyla daha fazla gencin yararlanması adına yapılan değişikliklerde paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni düzenlemenin ayrıntıları paylaşıldı.

GELİR ŞARTI ARTIRILDI

"Aile Yılı" kapsamında gençlerin yuva kurma hayaline devlet desteği artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda hem kredi miktarının hem de başvuru şartlarının güncellendiğini açıkladı.

Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, fon kapsamında genç çiftlere verilen faizsiz kredi miktarı artırıldı. Her iki eşin de 18–25 yaş aralığında olması halinde 250 bin TL faizsiz kredi desteği verilecek. Çiftlerin 26–29 yaş arasında olması durumunda ise kredi tutarı 200 bin TL olarak belirlendi. Güncellenen destek paketine başvurular da 1 Ekim itibarıyla alınmaya başlandı.

Fonun daha fazla genç çifte ulaşması için gelir kriterinde de değişikliğe gidildi. Önceki uygulamada son 6 aylık gelir, asgari ücretin 2,3 katı olarak değerlendirilirken, bu oran artık 2,5 katına çıkarıldı. Böylece daha geniş bir kitle programa başvurabilecek.

Ayrıca, evlilik sonrası çocuk sahibi olmayı teşvik eden yeni bir adım da atıldı. Bakan Göktaş, “48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin kredi geri ödemelerini, her çocuk için 12 ay erteleyeceğiz” dedi. Bu sayede çiftlerin aile kurma sürecinde maddi yükü daha rahat omuzlaması hedefleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olup 30 yaşını doldurmamış olmak),

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

Çiftlerin son ay gelir toplamı asgari ücretin 2,5 katından fazla olmamak (05.2025 ve sonrası başvurular açısından uygulanacaktır),

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası sunacağı eğitim veya danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

EVLİLİK KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Evlilik kredisi, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlerin yuva kurma sürecini kolaylaştırmak için devlet tarafından sağlanan faizsiz kredi desteğidir.

Çiftler, resmi nikâh tarihine en az 2 en fazla 6 ay kala başvuru yaparak bu destekten faydalanabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden gerçekleştiriliyor.