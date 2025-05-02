Evlilik desteğine başvuran genç sayısı 100 bin 142 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Aile Yılı'nda gençleri destekleme projesi hayata geçirildi.
81 ildeki gençler bu krediden faydalanabiliyor.
Gençlerin yuva kurmaları için verilen teşvikler devam ediyor.
Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayısının bugün itibarıyla 100 bini aştığı ve 100 bin 142 gencin bu desteğe başvurduğu duyuruldu.
150 BİN LİRA DESTEĞİ
Projeye başvurular "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandı.
Başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor.
Fondan yararlanan gençlerin kredi ödemeleri yapılıyor.
İNDİRİMLİ EŞYA ALIM DESTEĞİ
Diğer taraftan özel sektörün sunduğu özel indirimlerle yuva kurma süreçlerinde destek olunuyor.
İmzalanan protokolle, 20 firmanın, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan evlenecek gençlere yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda özel indirimler sunuluyor.
Projeden faydalanacak gençler, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkandan faydalanabilecek.
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