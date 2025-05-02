Haberler



Gündem



Evlilik desteğine başvuran genç sayısı 100 bin 142 oldu

Evlilik desteğine başvuran genç sayısı 100 bin 142 oldu Aileyi korumak için yeni evlenecek gençlere yönelik desteklere başvurular her geçen gün artıyor.