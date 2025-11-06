Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Kininin altında kalacaksın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çarşamba akşamı İstanbul Ümraniye’deki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde partililere hitap etti.

Konuşmasının bir bölümünde, dolaylı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Özel, “Bundan sonra etrafındakilere talimat verdiğinde bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık” ifadelerini kullandı.

Özel bu ifadelerine siyaset dünyasından ardı ardına tepki yağıyor.

"AĞZINDAN ÇIKAN TEK ŞEY NEFRET"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel’in sözlerine sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

İnan’ın X hesabından yaptığı paylaşımda, Özel için “Bir türlü genel başkan olamadın hırsını çamur kusarak gidermeye çalışıyorsun… Bu milletin seçtiği lidere hakaret eden birine siyasetçi değil, karakter yoksunu bir edepsiz denir” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında Özel’in ağzından çıkan tek şeyin nefret olduğunu söyleyen İnan, “Çünkü sen o çamura aitsin ve çamurunu her yere saçıyorsun! Ama unutma bu millet, liderine dil uzatanı da edepsizlik edeni de hep o meydanlara gömmüştür! Hırsının, kininin ve çamurunun altında kalacaksın” dedi.

ÖZEL'E YÖNELİK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu’nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.