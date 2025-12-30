İstanbul'a kar geliyor: Valilik uyardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

Yapılan uyarılara göre İstanbullu, beklediği kar yağışına kavuşacak.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmurla başlayacak yağış, geceye doğru sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kara dönüşecek.

VALİLİKTEN 19 İLÇE İÇİN UYARI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde akşam saatlerinden itibaren yağış ve kuvvetli rüzgârın etkili olacağı, gece saatlerinden sonra ise kar yağışının görülebileceği bildirildi.

SICAKLIKLAR İYİCE DÜŞECEK

Valiliğin açıklaması şu şekilde;

"İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C’den 3 °C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir.

HANGİ İLÇELERDE KAR GÖRÜLECEK

Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."