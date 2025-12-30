Abone ol: Google News

Yaşar Güler, Ankara’ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 16:01 Güncelleme:
Yaşar Güler, Ankara’ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti
  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya davet edilen Suriye Genelkurmay Başkanı Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti.
  • Suriye’de SDG ile varılan askeri entegrasyon mutabakatı kritik eşiğe gelirken, uzlaşma sağlanamaması durumunda askeri operasyon seçeneği değerlendiriliyor.
  • Türkiye, Şam yönetiminin olası bir operasyon talebine destek verebileceğini belirtirken, ABD Suriye’de çatışmalardan uzak bir ortam hedefliyor.

Ankara'da kritik görüşme...

Suriye'de Şam yönetimi ile PKK uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart’ta imzalanan askeri entegrasyon mutabakatında kritik eşiğe gelindi.

SDG'ye verilen süre, yarın itibariyle resmen sona eriyor. 

Anlaşmaya göre SDG’nin ve kontrolündeki idari yapıların, yıl sonuna kadar merkezi devlet kurumlarına entegre edilmesi gerekiyor.

SURİYE HÜKÜMETİ VE SDG ANLAŞAMDI

Sürenin dolmasına bir gün kala, taraflar hala temel başlıklarda uzlaşabilmiş değil.

Suriye Hükümeti ile SDG arasındaki müzakereler, 'uzlaşılmaz talepler nedeniyle' sekteye uğruyor.

MAZLUM ABDİ, ŞAM'A GELDİ İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde SDG terör örgütü sözde elebaşı Mazlum Abdi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam'a geldiği belirtilmişti. 

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.

SDG elebaşı Mazlum Abdi, Şam'a geldi SDG elebaşı Mazlum Abdi, Şam'a geldi

SURİYE GENELKURMAY BAŞKANI ANKARA'DA

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

OPERASYON SEÇENEĞİ MASADA

Şam yönetimi, 10 Mart Mutabakatı kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmediği gerekçesiyle SDG ile yürütülen temasları askıya aldı.

Suriye hükümeti, 31 Aralık’ta süresi dolacak mutabakat sonrasında izlenecek yol haritasını belirlerken, örgütün entegrasyona yanaşmaması halinde askeri operasyon seçeneğinin masada olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE 'KİMSEYE SORMADAN YAPILMASI GEREKENİ YAPARIZ' DEMİŞTİ

Suriye ordusuna eğitim desteği veren Türkiye, SDG’ye yönelik olası bir operasyonda Şam yönetiminin talep etmesi halinde destek verebileceğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye’deki önceki operasyonlara atıfla, "Gerektiğinde kimseye sormadan yapılması gerekeni yaparız." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşar Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart Yaşar Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart

ABD'NİN SURİYE TAVRI

ABD, birinci önceliği İsrail'in güvenliğine vermiş durumda ve çatışmalardan uzak bir Suriye istiyor.

Bu nedenle ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack; Suriye hükümeti, SDG, İsrail ve Türk yetkililerle görüşme trafiği içerisinde.

Suriye hükümeti, SDG ile entegrasyon sürecinde ilerleme olmadığını açıkladı Suriye hükümeti, SDG ile entegrasyon sürecinde ilerleme olmadığını açıkladı
SDG güçleri ateşkesi ihlal ederek Halep'e saldırdı SDG güçleri ateşkesi ihlal ederek Halep'e saldırdı
Hakan Fidan: SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması Suriye'nin istikrarına katkı sunacak Hakan Fidan: SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması Suriye'nin istikrarına katkı sunacak

Gündem Haberleri