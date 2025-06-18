Fahrettin Altun duyurdu: Aliyev, Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor

Haber Merkezi

Azerbaycan hükümeti ve TOKİ iş birliğiyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde yarın, "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni" düzenlenecek.

"Birlikte Güçlü Yarınlara" temasıyla düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak.

ALTUN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Aliyev’in Türkiye’ye geliş tarihini ve açılış törenine ilişkin bilgilere de yer verdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir.

Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ta “Azerbaycan Mahallesi” adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."