Fahrettin Altun, 'Gazeteciler Nöbette: Filistin İçin Sessiz Kalma' programına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen “Gazeteciler Nöbette: Filistin İçin Sessiz Kalma” programına katıldı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Altun, "Bugün Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 'Gazeteciler Nöbette: Filistin İçin Sessiz Kalma' programına katılmaktan büyük bir memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

"BASIN MENSUPLARIMIZ HAKİKATİN SESİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Altun, gazetecilerin Gazze'de mesleklerini kararlılıkla sürdürdüklerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

Basın mensuplarımız; Gazze, Batı Şeria ve Kudüs başta olmak üzere Filistin’in dört bir yanında başlattıkları haber nöbetlerine, İsrail’in tüm zorbalıklarına ve hatta doğrudan saldırılarına rağmen kararlılıkla devam ediyor; hakikatin sesi olmayı sürdürüyorlar.

"TEK BAŞIMZA KALSAK DA FİLİSTİN DAVASINI SAVUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye, bu soykırımın sona ermesi için her türlü girişimde bulunmakta ve ateşkes için yürütülen tüm gayretlere destek vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 'Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmayı sürdüreceğiz.' Bu vesileyle bir kez daha, hakikatin neferi olan tüm medya mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum.



Bu anlamlı etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sayın Sinan Burhan’a ve katkı sunan herkese teşekkür ederim.