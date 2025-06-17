Fahrettin Altun: İsrail'in sebep olduğu kan ve gözyaşı eylemlerini lanetliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail polisinin Hayfa'da canlı yayın yapan TRT Arapça muhabiri Fehmi Shtewe ve ekibine yönelik şiddet uygulamasını ve ekipmanlarına el koymasını eleştirdi.

Altun, İsrail'in basın özgürlüğüne yönelik bu hukuksuz eylemini 'çıldırmışlık hali' olarak nitelendirerek Batı'nın ve demokratik kurumların bu tür ihlallere sessiz kalmasını dünya kamuoyunun takdirine bıraktı.

"BU ÇILDIRMIŞLIK HALİNİN SON TEZAHÜRÜDÜR"

Altun, yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

İsrail yönetimi, işlediği katliamları, sebep olduğu kan ve gözyaşını, bölgeyi istikrarsızlaştırma stratejisini ve dünya barışına yönelik oluşturduğu tehdidi tüm insanlığa haykıran medya mensuplarına, gazetecilere yönelik hukuk tanımaz eylemlerine maalesef devam etmektedir. Geçtiğimiz saatlerde Hayfa şehrinden canlı yayın yapmakta olan TRT Arapça muhabiri Fehmi Shtewe ve ekibinin yayınının İsrail polisi tarafından kesilmesi, ekipmanlarına el konulması bu çıldırmışlık halinin son tezahürüdür.

"BU ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İsrail polisi hukuksuz bir şekilde Fehmi'nin yayın yaptığı konuma gelerek, Mısır televizyonu Alghad TV ve TRT Arapça ekibine yönelik şiddet uygulamış, görevi yalnızca haber yapmak olan gazetecilerin ekipmanlarına hukuksuz bir şekilde el koymuştur. Basın ve haber alma özgürlüğüne yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Faili İsrail olunca hiçbir norm ve değere önem vermeyen, hepsini de göz ardı eden Batının ve 'demokratik' kurumlarının bu ve benzeri ihlallere sessiz kalmasını da dünya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bir kez daha bu menfur eylemi lanetliyoruz. Her zaman ifade hürriyetinin, haber alma özgürlüğünün ve medya mensuplarının haklarının takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz.