Fahrettin Altun'dan '1 Mayıs' mesajı: Her daim çalışanın yanında olduk

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Bugün 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin bayramı...

Bu kapsamda siyasi isimlerden, günün anlam ve önemine ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor.

ALTUN'DAN 1 MAYIS MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

"HER DAİM ÇALIŞANIN YANINDA OLDUK"

Her daim çalışanın ve emekçinin yanında olduklarını belirten Altun, "Emeği yücelten, istihdamı artıran her katkıyı Türkiye’nin daha güçlü yarınlarına atılmış bir adım olarak gördük." dedi.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI'NI KALKINMANIN VE REFAHIN YÜZYILI YAPMAK"

Fahrettin Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı: