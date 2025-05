Haberler



Fahrettin Altun'dan '1 Mayıs' mesajı: Her daim çalışanın yanında olduk İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili, "Her daim çalışanın ve emekçinin yanında olduk. Bu yaklaşımımızla, emeği yücelten, istihdamı artıran her katkıyı Türkiye’nin daha güçlü yarınlarına atılmış bir adım olarak gördük" dedi.