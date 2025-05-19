İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Fahrettin Altun, kutlama mesajını sosyal medyadan paylaştı:

"19 MAYIS KUTLU BİR BAŞLANGIÇTIR"

19 Mayıs 1919, milletimizin istiklâl ve istikbâl kararlılığını tarih sahnesine yeniden nakşettiği gündür. Samsun’da yakılan istiklâl meşalesi, bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıçtır.



19 Mayıs, milletimizin geleceğini taşıyacak iradenin daima diri tutulması çağrısıdır.



Bu yüksek şuurun nesiller boyunca canlı tutulması adına, bu anlamlı gün gençliğe emanet edilmiş; yeni kuşaklar için bir sorumluluk ve bilinç vesilesi kılınmıştır.



Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; gençlerimizin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımız tamdır.