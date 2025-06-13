Fahrettin Altun'dan İsrail'in İran'a saldırısına kınama

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İsrail'in İran'a yaptığı saldırıya Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

"DÜNYA BARIŞINI TEHDİT EDEN BİR HAL ALMIŞTIR"

Saldırının sadece İran'ı değil, küresel enerji güvenliğini, uluslararası hukuku ve dünya ekonomisini etkileyebilecek çok boyutlu bir kriz ortamı yarattığını belirten Altun, şöyle konuştu:

İsrail tarafından İran’a karşı dün gece gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz; İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.



Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir.



İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırganlığıyla başlayan sürece uluslararası toplumun tepkisizliği, tüm bölgeyi ateşe atan ve dünya barışını tehdit eden bir hal almıştır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN NE KADAR HAKLI OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Altun, şu ifadeleri kullandı:

Gelinen noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge barışı adına İsrail saldırganlığına karşı yaptığı uyarılarda ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.



İsrail’in saldırısını, enerji güvenliğinden küresel ekonomiye, uluslararası hukuktan küresel diplomasiye kadar çok boyutlu bir şekilde değerlendirilecektir.



Bununla birlikte uluslararası toplum, bölge ve dünya barışı için artık harekete geçmeli ve İsrail’in sınır tanımaz ve pervasız saldırganlığına karşı net bir tavır almalıdır.

"İSRAİL'İN TUTUMUNUN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Orta Doğu'da barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen İletişim Başkanı, "Türkiye olarak bölge ve dünya barışı çalışmaya, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız tutumuna karşı durmaya ve bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.