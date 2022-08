Fahrettin Koca: Randevu sorunu önümüzdeki aylarda çözülecek

Sağlıkta Beyaz Reform'la birlikte birçok sorunun çözüleceğini duyuran Bakan Koca, randevu sistemindeki sıkıntıların da çalışmalarla giderileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı uygulaması Merkezi Hekim Randevu sistemi üzerinden vatandaşların randevu alamama şikayetleri, kamuoyunun gündemine oturdu.

Bulundukları bölgede randevu bulamayan ve başka sağlık kurumlarına yönlendirilen vatandaşlar mağduriyet yaşadıkları belirterek sorunun çözülmesini istedi.

Konuyla ilgili ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak"

Gazetecilerin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınamadığına ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, “Alacaksınız, hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun. Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. Bir iki aydan bahsediyorum. Bugünü de izleyin. Yeni dönemde sağlıkta beyaz reform diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yılsonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Randevu sıkıntısına son"

Koca, sağlıkta beyaz reform ile adaletin ve emeğin karşılığı olan bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor. Sağlıkta beyaz reformun bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz.” ifadelerini kullandı.