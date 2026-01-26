Faruk Acar'dan "1 lider 7 gün" paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar "1 lider 7 gün" serisinin yenisini paylaştı.

Özellikle muhalefetteki büyükşehirler yaşanılan hizmet eksikliklerine ve sorunlarını dile getiren Acar, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak-24 Ocak 2026 tarihleri arasında katıldığı toplantı ve açılışlara vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm konuşmalarından oluşan video; Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3.pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ile tamamlayıcı tesislerin açılışıyla başlayıp, Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışıyla son buldu.

ESENBOĞA HAVALİMANI 3.PİST AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2026'da Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin havacılık alanında geçmişten bugüne kadar katettiği mesafeden de bahsetti.

KABİNE TOPLANTISI

Yine 19 Ocak tarihinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısına liderlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

BEŞTEPE'DE ÜST DÜZEY HEYETLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 ocak tarihinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri kapsamında Özbekistanlı bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkililerinden oluşan heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

EFSANE İSİMLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile 20 ocak tarihinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.

ÖDÜL TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

"EV SAHİBİ TÜRKİYE" KONUT KURA ÇEKİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ev Sahibi Türkiye” 6 bin 973 konut kura çekimi, bin 482 konut anahtar teslimi, şehir hastanesi ile tamamlanan diğer yatırımların toplu açılış törenine katılmak üzere Aydın’a geldi.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı.