Nusaybin'de bayrağımıza alçak saldırı: Gözaltı sayısı 69, tutuklu sayısı ise 8'e çıktı

Mardin'de Türkiye'yi ayağa kaldıran olay...

Suriye'de işgal ettiği bölgeleri terk etmeyen PKK'nın uzantısı SDG, Suriye ordusunun karşısında direnemeyerek geri çekildi.

SDG, Türkiye sınırındaki Kamışlı ve Haseke illerine kadar çekilirken Türkiye'deki PKK sempatizanları boş durmadı.

NUSAYBİN'DE ALÇAK SALDIRI

DEM Parti'nin Kamışlı'nın tam karşısında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinde grup toplantısını düzenlemesi, gergin ortamı daha da gerdi.

Toplantıya katılan kalabalık, sınırdaki Türk bayrağını gönderden indirip Türk askerlerine saldırdı.

105 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde Bayrak provokasyonunda 14 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Öte yandan Bakan Tunç, 35 kişi hakkında tutuklama kararı, 105 kişi hakkında gözaltı kararı, 50 kişi hakkında da yakalama kararı olduğunu açıklamıştı.

TUTUKLU SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili tepkiler gelmeye devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 69'a yükselirken tutuklu sayısı da 8 oldu.

"BUNUN HESABINI O HAİNLERDEN SORACAĞIZ"

Nusaybin–Kamışlı sınır hattında bayrağımızın indirilmesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün varılan anlaşmaya riayet ederek silahları bırakmak ve meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur. Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum.

Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız." demişti.

BAHÇELİ DEM PARTİ'Yİ SORUMLU TUTMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaşanan provokasyon girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Bahçeli yaptığı açıklamada, provokasyondan DEM Parti'yi sorumluyu tutarak, ""DEM Parti’nin ve bu kapsamda konuşma yapan eş başkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır" ifadelerini kullanmıştı.