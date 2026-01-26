Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Hakan Fidan, bu kapsamda Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Ankara'da bir araya geldi.

GÜNDEMDE GAZZE PLANI VAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye’nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

BÖLGEYE GİDEN YARDIMLAR DA KONUŞULDU

Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze’ye ulaştırılması için çabaların kararlı biçimde sürdürüleceğini belirtti.