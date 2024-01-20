Fatih Mehmet Kocaispir: Biz Adana’yı bir dünya şehri yapmaya talibiz AK Parti'nin yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, partililerce karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür eden Kocaispir, Adana'nın sorunlarını bildiklerini ve hizmetle büyütmeye talip olduklarını belirtti.

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AK Parti 81 ilde adaylarını açıkladı...

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti’nin yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Fatih Mehmet Kocaispir gösterilmesinin ardından kentte görkemli tören ile karşılandı.

Kalabalığa seslendi

Meşalelerle ve sloganlarla karşılanan Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür ederek kendisini karşılayan kalabalığa seslendi.

"Hemşehrilerimize hizmet götürme şerefine nail olduk"

Bu süreçte desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden Kocaispir şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'mizin çatısı altında siyaset yolculuğuna başladığım ilk günden bu yana Allah nasip etti, birçok görevde bulunduk. Her kademede, her sahada partimizi temsil etme, hemşehrilerimize hizmet götürme şerefine nail olduk. Çok şükür ki, bugün de karşınıza bir başka vazifeye talip olarak çıkmanın onurunu yaşıyorum. Allah'ın izni, dava arkadaşlarım ve Adanalı hemşehrilerimin teveccühü, Genel Merkezi'mizin desteği ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, Adana'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıkıyorum.

"Biz Adana’yı bir dünya şehri yapmaya talibiz"

Çıktıkları yolculukta Adana’nın kazanacağını söyleyen Kocaispir şöyle devam etti:

Çünkü bu şehrin sorunlarını biliyoruz. Ulaşım başta olmak üzere kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın, her birimizin hayatını zorlaştıran, bizi mutsuz kılan bütün meselelere vakıfız. Polemik yapmaya, kavga çıkarmaya, bireysel fayda gözetmeye, yalanla göz boyamaya değil, hizmetle, icraatla, özveriyle Adana’yı büyütmeye talibiz. Biz Adana’yı bir dünya şehri yapmaya talibiz. Allah’a şükür bunu yapacak vizyon, kabiliyet ve tecrübeye sahibiz

"Hazırız ve kararlıyız"

Vazifelerinin şehrin sorunlarını çözmek, hemşehrilerinin ihtiyaçlarını gidermek, talep ve beklentilerini karşılamak olduğunun altını çizen Kocaispir, şunları söyledi:

Ortak aklı, demokratik yönetim kültürünü ve hizmet siyasetini hakim kılmakta kararlıyız. Şeffaflık ve hesap verebilirlik en temel yönetim ilkemizdir. Kayıt dışı ve merdiven altı ilişkiler ağından uzağız. Evin mutfağında başka, salonda başka türlü konuşmak ve davranmak bize yakışmaz. Ciddiyet, tutarlılık ve sözünün eri olmak siyasetimizin şiarıdır. Hazırız ve kararlıyız. Cumhur İttifakı olarak el ele, gönül gönüle verdiğimizde hiçbir kimseyi dışlamadan, herkesin kalbine girmek için mücadele yaptığımızda bu kararlılığın sonu inşallah zafer olacaktır.

"Adana'yı Akdeniz'in parlayan yıldızı yapacağız"

"Şimdi vakit "Bismillah" deme vaktidir" Kocaispir şu ifadeleri kullandı:

Şimdi vakit, Adana'yı karış karış gezme, her bir Adanalıya dokunma vaktidir. Şimdi vakit kendimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı Adana'nın her bir köşesinde anlatma vaktidir. AK Parti teşkilatı, çalışkanlık ve fedakarlığıyla Türk siyasetinin yönünü değiştiren bir niteliğe sahiptir. Şimdi de bu çalışkanlık ve fedakarlıkla Karataş'ta, Yumurtalık'ta, Seyhan'da, Saimbeyli'de her bir hemşehrimizle bir arada olacağız. Yüreğir'de, Ceyhan'da, Sarıçam'da, Tufanbeyli'de her bir esnafımızın derdini dinleyeceğiz. Çukurova'da, Pozantı'da, Karaisalı'da, İmamoğlu'da adım atmadık sokak bırakmayacağız. Aladağ, Kozan ve Feke'de tüm sahayı adımlayacağız. Liderimiz bizlere güvendi, biz de bu güveni boşa çıkarmayacağız. Adana'yi Cumhur İttifakı kadrolarıyla Akdeniz'in parlayan yıldızı yapacağız.

Cumhur İttifakı'na teşekkür etti

Konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı üyelerine şükranlarını sunan Kocaispir konuşmasını şu şekilde tamamladı:

Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ve yönetimine, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy kardeşim ve Ülkü Ocaklı değerli arkadaşlarımıza ve tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Türkmen Beyi, Adana'mızın has evladı Sn. Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'ye destekleri ve takdirleri dolayısıyla şükranlarımı ifade ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu yolda da "Ben davası" gütmeden, menfaat ve çıkar kavgasına tutuşmadan; samimiyet ve muhabbetle yürüyeceğiz.

Kocaispir’i karşılama programına, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile partililer katıldı.