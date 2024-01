Fatih Mehmet Kocaispir: Biz Adana’yı bir dünya şehri yapmaya talibiz

ensonhaber.com

AK Parti 81 ilde adaylarını açıkladı...

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti’nin yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Fatih Mehmet Kocaispir gösterilmesinin ardından kentte görkemli tören ile karşılandı.

Kalabalığa seslendi

Meşalelerle ve sloganlarla karşılanan Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür ederek kendisini karşılayan kalabalığa seslendi.

"Hemşehrilerimize hizmet götürme şerefine nail olduk"

Bu süreçte desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden Kocaispir şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'mizin çatısı altında siyaset yolculuğuna başladığım ilk günden bu yana Allah nasip etti, birçok görevde bulunduk. Her kademede, her sahada partimizi temsil etme, hemşehrilerimize hizmet götürme şerefine nail olduk. Çok şükür ki, bugün de karşınıza bir başka vazifeye talip olarak çıkmanın onurunu yaşıyorum. Allah'ın izni, dava arkadaşlarım ve Adanalı hemşehrilerimin teveccühü, Genel Merkezi'mizin desteği ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, Adana'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıkıyorum.

"Biz Adana’yı bir dünya şehri yapmaya talibiz"

Çıktıkları yolculukta Adana’nın kazanacağını söyleyen Kocaispir şöyle devam etti:

"Hazırız ve kararlıyız"

Vazifelerinin şehrin sorunlarını çözmek, hemşehrilerinin ihtiyaçlarını gidermek, talep ve beklentilerini karşılamak olduğunun altını çizen Kocaispir, şunları söyledi:

"Adana'yı Akdeniz'in parlayan yıldızı yapacağız"

"Şimdi vakit "Bismillah" deme vaktidir" Kocaispir şu ifadeleri kullandı:

Şimdi vakit, Adana'yı karış karış gezme, her bir Adanalıya dokunma vaktidir. Şimdi vakit kendimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı Adana'nın her bir köşesinde anlatma vaktidir. AK Parti teşkilatı, çalışkanlık ve fedakarlığıyla Türk siyasetinin yönünü değiştiren bir niteliğe sahiptir. Şimdi de bu çalışkanlık ve fedakarlıkla Karataş'ta, Yumurtalık'ta, Seyhan'da, Saimbeyli'de her bir hemşehrimizle bir arada olacağız. Yüreğir'de, Ceyhan'da, Sarıçam'da, Tufanbeyli'de her bir esnafımızın derdini dinleyeceğiz. Çukurova'da, Pozantı'da, Karaisalı'da, İmamoğlu'da adım atmadık sokak bırakmayacağız. Aladağ, Kozan ve Feke'de tüm sahayı adımlayacağız. Liderimiz bizlere güvendi, biz de bu güveni boşa çıkarmayacağız. Adana'yi Cumhur İttifakı kadrolarıyla Akdeniz'in parlayan yıldızı yapacağız.