Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, Tunceli Belediyesi ile yaptıkları incelemeyi tamamladı..

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından, Tunceli Belediyesi'nde geçen yılın aralık ayında inceleme başlatılmıştı.

İnceleme haziran ayında tamamlanırken, sonuçları sonrası da suç duyurusunda bulunuldu.

145 İŞÇİYİ USULSÜZ ŞEKİLDE İŞE ALDI

İncelemede; TKP'den Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, başkanlık sürecinde 145 işçiyi usulsüz şekilde işe aldığı, işçilerin giderlerinin belediyenin gelirinin yüzde 84'üne denk geldiği ve bundan dolayı kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi.

86 MİLYON 620 BİN LİRA ZİMMET ÇIKARILDI

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri de Maçoğlu hakkında 86 milyon 620 bin liralık kamu zararına neden olduğu gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Maçoğlu'na 86 milyon 620 bin lira zimmet çıkarıldı.

İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediyesi’ne dilekçeyle başvurarak itirazda bulundu. Maçoğlu'nun itirazı, Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından reddedildi.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede de Tunceli Belediyesi'nin 2019 ile 2024 yılları arasında 145 işçiyi duyuru yapılmadan ve ilana çıkılmadan işe aldığı gerekçesiyle belediyeye ait şirkete toplamda 500 bin liralık ceza kesildi.

Ayrıca işçi alımlarında duyuru yapması konusunda da belediyeye uyarı yapıldı. Belediyeye kesilen cezanın itiraz başvurusunu, Tunceli Sulh Ceza Hakimliği reddetti.

2 BELEDİYE BAŞKANINA DAHA ZİMMET ÇIKARILDI

İncelemede ayrıca yerine kayyum atanan DEM Partili Cevdet Konak'a, önceki dönemde atanan kayyumun işine son verdiği 8 işçiyi geri işe aldığı gerekçesiyle 2 milyon 84 bin lira, Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adaylığı sürecinde yerine vekaleten bakan Ali İhsan Bayır'ın da toplu işçi sözleşmesinde işlere yüksek oranda zam yaptığı gerekçesiyle 3 milyon 206 bin liralık zimmet çıkarıldı. Savcılığın konuya ilişkin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.