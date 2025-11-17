Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Anne Çiğdem Böcek ile iki çocuğunun yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN SORGULARI SÜRÜYOR

Lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O.’nun, savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Diğer 7 şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Gözaltındaki şüpheliler arasında otel sahibi ve çalışanları, ilaçlama şirketi sahibi ile oğlu ve çalışanı, ayrıca ailenin poğaça aldığı fırının sahibi de bulunuyor.

OTELE DÖNDÜKLERİ ANLAR KAMERADA

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen Böcek ailesinin otele döndüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, ailenin taksiyle otele geldiği ve giriş yaptıkları anlar yer alıyor.