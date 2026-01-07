Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinde yaşananları tek tek anlattı

FATMA ŞAHİN'İN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Gaziantep, medeniyetlerin birleştiği nokta...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla yüreklere dokunmayı sürdürüyor.

HİZMETLER TAKDİR TOPLUYOR

Yaşlılar, engelliler, öğrenciler, kadınlar ve gençler için her alanda projeler hazırlanıyor.

Başkan Fatma Şahin yönetimindeki belediyede çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

'ASRIN FELAKETİ'NDE ÖZVERİYLE ÇALIŞTI

Özellikle 6 Şubat depremlerinde Fatma Şahin'in özverili çalışmaları tüm bölge halkının dilinde.

ENSONHABER'İN SORULARINI YANITLADI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı.

Fatma Şahin, Gaziantep’e suyu nasıl getirdiğini, Suriyeli mültecilerle ilgili son durumu, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmaları ve şehre yapılan projeleri tek tek anlattı.

DEPREM BÖLGESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Depremi ilk hissettikleri andan itibaren büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyleyen Şahin, devlet ve millet olarak bu zorlu sürecin sonuna gelindiğini söyledi.

Olası bir depremde yıkımın önüne geçmek için şehir genelinde yapı stoğunun yenilendiğini kaydeden Şahin, "Bu bir süreç, bu bir yolculuk. Ben de diyorum ki unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

"3 DAKİKA İÇERİSİNDE YOLA ÇIKTIK"

Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Çok zorlandık. İnsanlar diyorum kolayına yaşlanmıyor. O gece saat 4'ü 17 geçe eşim dedi ki durmuyor. Pencereden baktık bizim çok, o bölgede çok yüksek bir binamız var. Oraya baktık sallanıyor. Allah'tan izolatör var, deprem izolatörü. Korkunç bir sallanıyor. Dedim ki Ya Rabbil Alemin eğer bu böyleyse, bizim daha önce deprem master planı yaptık dedim ya. Biz fay hatlarıyla alakalı kısmı zaten çalışmıştık. Statiği çalışmıştık. Benim dedim derhal AFAD'a gitmem lazım. Eşim direksiyonun başına geçti, 3 dakika içinde çıktık. Sayın Davut Gül, sağ olsun onun çok büyük emeği var bu süreçte. AFAD'da buluştuk. Deprem var ama kafamda da bir olabilirliği var. Eski Adana yoluna girdim, bütün dağ yola inmiş. Eksi 4 derece. Her taraf kar ve buz. Bütün dağlar hani kıyamet koptuğunda kafan nasıl olur diye düşündüğünde bir kabus veya bir rüya zannediyor ama gerçek ve yönetilmesi lazım.

"EN ÖNEMLİ SINAVLARIMIZDAN BİR TANESİYDİ"

Allah'tan yolda gelirken Abdülhamit Bakanı aradım. Sayın Bakanım yetiş dedim. O da sabah erkenden Murat Bakanı ve ekibini aldı geldi. Bütün genel müdürlerle, Murat Bakanımızın bizim yanımızda olması en hızlı toparlanmamıza vesile oldu. Havalimanı tek bizde çalışıyor. Ben o yolu eğer o gece kapatamazsam oradaki ölü sayısı çok daha fazla artacak. O zaman gece saat 12, Murat Bakan dedi ki Sayın Başkanım ne kadar ekibin varsa, ne yapacaksan yap şurayı bir kapat dedi. Bütün ekip, kimin elinde ne varsa hep birlikte geldiler arkadaşlar. Allah-u Ekber sesiyle biz orayı kapattık. Aradım Sayın Bakanım yol açıldı dedim. Ondan sonra havalimanından akış başladı. En önemli sınavlarımızdan bir tanesiydi.

"GÜÇLÜ BİR LİDERLİK OLMASA BUNUN ALTINDAN KALKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Hamdolsun eğer bu devlet bu kadar büyük bir devlet olmasa 2 yılda bunun altından kalkmak mümkün değildi. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Almanya Cumhurbaşkanı geldi. Dedi ki başkanım siz ne yapmışsınız? Başkanım bu bir mucize dedi. Muhteşem bir iş çıkarmışsınız dedi. O kadar hızlı hareket ettik ki hamdolsun. Şimdi bakıyorum o günlerden 2 yıl sonra bugünlere geldik. Konteynerlerden çıkmış evine yerleşmiş. Devletine, milletine dua eden bir bakış açısı var. Cumhurbaşkanımız 70. gün devlet bahçeliyle birlikte köy evlerinin açılışına geldi. Bu mucize gerçekten. O yüzden çok güzel bir söz var ya yiğit öldür hakkını inkar etme. Eğer bir devlet halkı olmasa, bu güçlü liderlik olmasa, güçlü bir bakanlık olmasa bizim bunun altından kalkmamız mümkün değildi.

"EĞİTİM MERKEZİ YAPIYORUZ"

Biz deprem sonrası İyileştirme Daire Başkanlığı kurduk. Çünkü Belediyeler Birliği Başkanı iken ben Japonlarla çalıştım. Onların 94 depreminde nasıl şehri yeniden dirençli hale getirdiğini, bunu nasıl bir eğitim merkezine dönüştürdüğünü gördük. Şimdi inşallah bu 6 Şubat'ta proje tamamlanıyor. Temel atma noktasına gelecek. 10 dönüm alanı kapattık. Biri az hasarlı, biri çok hasarlı, biri yıkılmış, biri sağlam kalmış. Bir mühendis olarak kardeşim aynı toprakta nasıl oluyor? Neden oluyor bu? Bir daha bu yaşanmaması için bize ne lazım? Burada bir eğitim merkezi yapıyoruz. Unutmamak, unutturmamak için dirençli şehrin adlığı bu. Ama esas dirençli şehir bundan sonra bir deprem olduğunda önleyici tedbiri, ön incelemeyi daha hazırlıklı yapmak. O yüzden de şehrin şu an üst yapısını çalışıyoruz. Bu da bana üst yapının tek tek incelenmesi gerektiğini söylüyor. Biz inşaat mühendisleriyle, mimarlar odasıyla, bütün teknik odalarla bunu çalıştık.

"ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUZ"

İnşallah hızlı bir şekilde şehrin alt yapısı tamamlandıktan sonra üst yapı, yapı stoğundaki risk analizlerini çıkarıyoruz. Bu da bana öncelik planlaması verip, hızlı bir şekilde o mahallede halkımızı bilgilendirerek, eğiterek, onlarla birlikte bu süreci nasıl yönetmem gerektiğinin başlangıcı anlamına geliyor. Bu bir süreç, bu bir yolculuk. Ben de diyorum ki unutmayacağız, unutturmayacağız. Fay hattına yeniden ev yapmak istiyor. Yarın torunlarının da mı yarısı yok olsun? Şuradan uzaklaşmamız lazım, kırmızı hattan çıkmamız lazım. O yüzden bu zihinsel dönüşüm o kadar mühim ki, o kadar çok anlatmamız gerekiyor ki. Çevre Bakanlığımızla çok sıkı çalışıyoruz. Çok iyi planlama yapıyoruz. Geleceği iyi planlamamız gerekiyor."