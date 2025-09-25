Fatma Şahin Gaziantep'e müjdeyi verdi: İmzalar atıldı Barak Ovası suya kavuşuyor

Gaziantep'te tarihi bir proje hayata geçiriliyor.

3 milyar TL değerindeki yatırım ile Barak Ovası suya kavuşuyor.

Şehrin tarımsal üretimi açısından bu tarihi adım hakkında açıklama, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den geldi.

İMZALAR ATILDI

Şahin, P2 Pompaj Sulama projesinde imzaların atıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Müjdemiz var Gaziantep!

100 yıllık hayalimiz, Barak Ovası’nı su ile buluşturacak P2 Pompaj Sulama projemizde, yapım sözleşmesi için imzalar bugün atıldı.

93 BİN 350 DEKAR MODERN SULAMA İLE BULUŞACAK

Bereketli hilalin kadim kenti Gazi şehrimiz, tarımda yeni bir döneme giriyoruz.

Bu dev proje ile: 3 milyar TL yatırım, 285 km kapalı sistem boru, 93 bin 350 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak

10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Toprağımız bereketlenirken, 10 bin kişiye ek istihdam oluşacak.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya ve DSİ’ye çok teşekkür ediyorum.

Fırat’ın bereketli suları Barak Ovası’na hayat verecek. Şehrimize, üreticimize, ülkemize hayırlı olsun."