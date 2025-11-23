Fatma Şahin: Gaziantep'in en önemli ulaşım projelerinden biri için gece gündüz çalışıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep'te tarihi proje için çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bizzat takip ettiği Gaziantep tarihinin en önemli ulaşım projelerinden birisi olan OSB tüneli projesi hızla sürüyor.

Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi.

"SON DERECE ÖNEMLİ BİR PROJE HAZIRLANDI"

Şikayetler sonrası işe koyularak bir proje hazırladıklarını belirten Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

OSB’nin göbeğinde 300 bin kişi çalışıyor. 300 bin kişinin dağın etrafını dolaştığı bir dönem yaşadık.



Bu durum D400 yolunu da çok fazla meşgul ediyor.



Ulaşımla ilgili şikayetleri artırıyordu. Bunun üzerine ekibimiz son derece önemli bir proje hazırladı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Projenin bitmesi için 2 yıl gerektiğini belirten Şahin, "Projede 2 tüpümüz var 3 gidiş ve 3 gelişimiz var. Daha önce 40 dakikalık dönüp dolaştığımız yol, yaklaşık 7-8 dakika içerisinde organizenin içerisine gireceği bir tünel yapımının temelini atmış bulunmaktayız.

Gaziantep tarihinin en büyük ulaşım projesini 2 yılda bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

MANSUR YAVAŞ, 'YOL YAPMAK TRAFİĞİ ARTIRIYOR' DEMİŞTİ

Fatma Şahin, proje ile takdirleri toplarken akıllara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ulaşım ile sözlerini geldi.

Yavaş, kendisine gelen eleştirilere sosyal medyadan "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?’ Bu soruyu yapay zekâya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz." diyerek yanıt vermişti.