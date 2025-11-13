Fatma Şahin paylaştı: Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda elleriyle hayvan besledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep, medeniyetlerin birleştiği nokta...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla yüreklere dokunmayı sürdürüyor.

HİZMETLER TAKDİR TOPLUYOR

Yaşlılar, engelliler, öğrenciler, kadınlar ve gençler için her alanda projeler hazırlanıyor.

Başkan Fatma Şahin yönetimindeki belediyede çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

FATMA ŞAHİN PAYLAŞTI

Fatma Şahin, Burç Ormanı’nda 1 milyon metrekare alana yayılan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndan paylaşımda bulundu.

350 türden 7 bin 500’e yakın canlıya ev sahipliği yapan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yılın ilk 6 ayında 3 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı.

"DOĞAL YAŞAM PARKI DERKEN ABARTMIYORUZ"

Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanları beslediği ana ilişkin paylaşım yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Doğal Yaşam Parkı derken abartmıyoruz." ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, çeşitli yırtıcı hayvan türü başta olmak üzere çok sayıda canlıyı bünyesinde barındırıyor.

Türkiye'de en büyük, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada olan Doğal Yaşam Parkı, tatillerde ziyaretçi akınına uğruyor.