Fatma Şahin paylaştı: Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda elleriyle hayvan besledi

- Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanları beslerken çekilen anları paylaştı.
- 350 türden 7 bin 500 canlıya ev sahipliği yapan park, yılın ilk 6 ayında 3 milyon ziyaretçi ağırladı.
- 2021'de kurulmuş olan park, Türkiye'nin en büyüğü ve dünyanın dördüncü büyük doğal yaşam alanı olarak dikkat çekiyor.
Gaziantep, medeniyetlerin birleştiği nokta...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla yüreklere dokunmayı sürdürüyor.
HİZMETLER TAKDİR TOPLUYOR
Yaşlılar, engelliler, öğrenciler, kadınlar ve gençler için her alanda projeler hazırlanıyor.
Başkan Fatma Şahin yönetimindeki belediyede çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.
FATMA ŞAHİN PAYLAŞTI
Fatma Şahin, Burç Ormanı’nda 1 milyon metrekare alana yayılan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndan paylaşımda bulundu.
350 türden 7 bin 500’e yakın canlıya ev sahipliği yapan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yılın ilk 6 ayında 3 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı.
"DOĞAL YAŞAM PARKI DERKEN ABARTMIYORUZ"
Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanları beslediği ana ilişkin paylaşım yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Doğal Yaşam Parkı derken abartmıyoruz." ifadelerini kullandı.
ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, çeşitli yırtıcı hayvan türü başta olmak üzere çok sayıda canlıyı bünyesinde barındırıyor.
Türkiye'de en büyük, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada olan Doğal Yaşam Parkı, tatillerde ziyaretçi akınına uğruyor.