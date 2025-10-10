Fatma Şahin: Sürücüsüz otobüsün denemelerini yaptık

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, durmadan çalışıyor...

Gaziantep'i marka bir şehir haline getiren Fatma Şahin, aralıksız süren çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Yerli ve milli mühendisler tarafından yapılan sürücüsüz otobüsün deneme testlerine katılan Şahin, o anları sosyal medya üzerinden yayınladı.

"Bu gördüğünüz otobüs sürücüsüz, yüzde 100 otonom sürüş sağlıyor ve en güzeli tamamen yerli ve milli, bizim mühendislerimiz yaptı." diyen Şahin, "Şehrimizde deneme sürüşlerini yaptık. Trafiğe çıkış için yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra, filosuna katan ilk belediye tabi ki Gaziantep olacak. Yeniliğin ve gelişimin şehri Gaziantep’ten." ifadelerine yer verdi.

Şahin konuşmasının devamında, hem yeşil hem de yüksek teknoloji ulaşımın detaylarını şöyle anlattı;

"ÖNCE GAZİANTEP'E GETİRDİK"

"Hem yeşil ulaşım, hem yüksek teknoloji. İnsanın daha önce 'Rüya mı gördüm, gerçek mi, film mi seyrettim' dediği şey bugün artık gerçekten hayatımızın bir parçası. Sürücüsüz otomobil, otonomi bugün artık dünyanın bir gerçeği.

Nereye giderseniz gidin, dünyada bunun örneklerini görüyorsunuz. Türkiye'de de KARSAN bunu yaptı. Aynı hidrojenli otobüste olduğu gibi önce Gaziantep'e bunu getirdi.

"YEŞİL ULAŞIM, YÜKSEK TEKNOLOJİ"

Ben yerli ve milli mühendislerimizin yaptığı bu yeşil otobüse çok teşekkür ediyorum. Yapanlara çok teşekkür ediyorum. Ve bugün Europe Prize büyük ödülü için Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu burada.

Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü'nün yapmış olduğu bu çalışmaları yeşil ulaşım ve yüksek teknolojiyle taçlandırmış olduk. Şehrimize hayırlı olsun."