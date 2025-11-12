Fatma Şahin’den Gaziantep trafiğine nefes aldıracak proje: Dülük Tüneli

- Fatma Şahin, Gaziantep'in ulaşımını rahatlatmak için Dülük Tüneli projesinin hızla ilerlediğini belirtti.
- Projenin iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aksine, Şahin bu tür altyapı yatırımlarının trafiğe çözüm getireceğini savunuyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi son yıllarda ortaya koyduğu projeler ve yönetim yaklaşımıyla Türkiye’nin örnek gösterilen şehirlerinden biri haline geldi.
Şehrin bu ivmesinde, göreve geldiği günden bu yana projeleri bizzat takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sadece mevcut sorunlara çözüm üretmekle kalmıyor, aynı zamanda kentin geleceğine yönelik stratejik hamleler yapılması konusunda adımlar atıyor.
Bu projeler arasında kentin ulaşım yükünü hafifletecek en kritik yatırımlardan biri de Dülük Tüneli Projesi.
FATMA ŞAHİN'DEN DÜLÜK TÜNELİ PAYLAŞIMI
Fatma Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada projenin kente sağlayacağı katkılara dikkat çekti.
Şahin şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep’te 2014’te 445 bin olan motorlu araç sayısı, 2025 sonunda 800 bini geçecek.
Eğer köklü ulaşım yatırımları yapmazsak, hani bir söz vardır ya, evin yolunu bile bulamayız!
OSB’de çalışan tam 300 bin işçi kardeşimin hergün 40 dakika giderken, 40 dakika da gelirken zaman kazanacağı,eşine, evladına, yuvasına daha erken ulaşacağı Dülük Tüneli yatırımımız da bunların başında geliyor.
- 3250 metre uzunluğunda 2 tünel
- 5 yeni köprülü kavşak
- 8.6 km yeni bağlantı yolu
Büyük bir hızla ilerliyoruz. 2 yıla bitecek Allah’ın izniyle."
MANSUR YAVAŞ'TAN 'YAPAY ZEKAYA SORUN' PAYLAŞIMI
Fatma Şahin'in bu paylaşımının ardından akıllara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yol yapımının trafik sorununu çözmeyeceğine yönelik sözleri geldi.
Yavaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
“Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz!”