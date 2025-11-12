Fatma Şahin’den Gaziantep trafiğine nefes aldıracak proje: Dülük Tüneli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi son yıllarda ortaya koyduğu projeler ve yönetim yaklaşımıyla Türkiye’nin örnek gösterilen şehirlerinden biri haline geldi.

Şehrin bu ivmesinde, göreve geldiği günden bu yana projeleri bizzat takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sadece mevcut sorunlara çözüm üretmekle kalmıyor, aynı zamanda kentin geleceğine yönelik stratejik hamleler yapılması konusunda adımlar atıyor.

Bu projeler arasında kentin ulaşım yükünü hafifletecek en kritik yatırımlardan biri de Dülük Tüneli Projesi.

FATMA ŞAHİN'DEN DÜLÜK TÜNELİ PAYLAŞIMI

Fatma Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada projenin kente sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep’te 2014’te 445 bin olan motorlu araç sayısı, 2025 sonunda 800 bini geçecek.



Eğer köklü ulaşım yatırımları yapmazsak, hani bir söz vardır ya, evin yolunu bile bulamayız!



OSB’de çalışan tam 300 bin işçi kardeşimin hergün 40 dakika giderken, 40 dakika da gelirken zaman kazanacağı,eşine, evladına, yuvasına daha erken ulaşacağı Dülük Tüneli yatırımımız da bunların başında geliyor.



- 3250 metre uzunluğunda 2 tünel

- 5 yeni köprülü kavşak

- 8.6 km yeni bağlantı yolu



Büyük bir hızla ilerliyoruz. 2 yıla bitecek Allah’ın izniyle."

MANSUR YAVAŞ'TAN 'YAPAY ZEKAYA SORUN' PAYLAŞIMI

Fatma Şahin'in bu paylaşımının ardından akıllara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yol yapımının trafik sorununu çözmeyeceğine yönelik sözleri geldi.

Yavaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: