Fatma Şahin’den Gaziantepli çiftçilere dev hibe desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla yüreklere dokunmayı sürdürüyor.

Yaşlılar, engelliler, öğrenciler, kadınlar ve gençler için her alanda projeler hazırlanıyor.

Başkan Fatma Şahin yönetimindeki belediyede çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

KARARLI ADIMLAR SÜRÜYOR

Son 3 yılda toplam 13 milyon 275 bin litre mazot desteği sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirme yolunda kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

ÇİFTÇİYE GERİ ÖDEMESİZ MAZOT DESTEĞİ

Başkan Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, "Çiftçimizle dirsek dirseğe çalışıyoruz. Onların emeğini desteklemek, tarımsal üretimi artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl, 5 milyon 116 bin litre mazotu geri ödemesiz olarak çiftçilerimize vereceğiz." dedi.

Şahin’in açıkladığı bu destek, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

SON 3 YILDA REKOR DESTEK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son 3 yılda toplam 13 milyon 275 bin litre mazot hibesiyle çiftçilerin yanında yer aldı.

Bu yıl 5 milyon 116 bin litrelik ek destekle, belediyenin tarıma verdiği önem bir kez daha ortaya kondu.

Çiftçiler, bu hibe sayesinde mazot maliyetlerinden kurtularak üretimlerine daha güçlü bir şekilde devam edebilecek.

TARIMA DESTEK, GELECEĞE YATIRIM

Gaziantep Belediyesi’nin mazot desteği, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı ve çiftçilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Fatma Şahin’in liderliğinde yürütülen bu projelerle, Gaziantep’in tarım sektöründe öncü bir şehir olma yolunda ilerlemesine katkı sağlanması hedefleniyor.