MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti: 81 ilden liste istendi

Son yıllarda bazı öğretmenlerin sınıf ortamında öğrencileriyle birlikte çektikleri videoları sosyal medya platformlarında paylaşarak yüksek takipçi sayılarına ulaşması, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fenomen öğretmenlere karşı bir kez daha harekete geçti.

Buna göre, ülke genelinde fenomen öğretmen ve yöneticilerin sosyal medya hesapları incelenecek.

ŞİKAYETLER DİKKATE ALINDI

Edinilen bilgilere göre, bakanlık CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine yeni bir çalışma başlattı.

Bakanlık, 81 il müdürlüğünden sosyal medyada takipçi sayısı çok olan öğretmen ve yöneticilerin listesini istedi.

İNCELEME BAŞLATILACAK

Listedeki isimlerin sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme başlatılacak.

İnceleme sonucunda, yönetmeliğe uygun davranmadığı belirlenen öğretmenler ve yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulanacak.

VELİDEN İZİN ALMAK ZORUNDA

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğretmen ve yöneticiler, öğrencilerin görüntüsünü yalnızca velisinden izin alarak paylaşabilir.

CEZA VERİLECEK

Aksi takdirde, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri mevzuata aykırı şekilde paylaşan öğretmenlere, "kınama cezası" veriliyor.

Kınama cezaları, öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

Uzmanlar ise velinin izni olmadan öğrencilerin görüntülerinin kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının hukuki ve etik açıdan sorunlar doğurabileceğini ifade ediyor.